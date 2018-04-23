وزارة التعليم تنظم ورشة عمل لتفعيل المعامل والمختبرات المدرسية بصبراتة.





صبراته 23 أبريل 2018 ( وال ) - نظمت وزارة التعليم يوم أمس بمدينة

صبراته ورشة عمل لتفعيل المعامل والمختبرات المدرسية بحضور وكيل وزارة

التعليم لشؤون التعليم العام "عادل جمعة" وعدد من مديري الادارات

والمكاتب بالوزارة والمسؤولين بمصلحة المرافق التعليمية.

وتهدف الورشة إلى توظيف المختبرات المدرسية التوظيف الامثل في

العملية التعليمية من خلال تدريب وتأهيل مشرفي المعامل والمختبرات على

كيفية استعمال كافة الاجهزة والمعدات والمواد الموجودة داخل المعامل

والمختبرات المدرسية لاسيما فيما يتعلق بالتدريب على كيفية ربط بعض

المعدات والمجسات بجهاز الحاسوب واستخدامه في العديد من التجارب العملية

مثل قياس النشاط الكهربائي لضربات القلب (تخطيط القلب) وتعيين درجة

الحرارة وقياس شدة الضوء وتحديد كتلة الأحجام ودرجة الاحتكاك وتحليل

المياه وتعيين نسبة ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء.

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