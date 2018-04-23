اكثر من 30 قتيلا بينهم سياح صينيون في كوريا الشمالية.





بكين 23 أبريل 2018 (وال) - اعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين

ان حادث سير خطيرا ادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم سياح صينيون

في كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "إنّ الصين أُبلغت مساء الاحد بالحادث".

ومن جهته افاد التلفزيون الحكومي الصيني بأن "أكثر من 30 شخصا" قُتلوا

عندما سقطت حافلة سياح من على جسر في كوريا الشمالية.

ويقدر عدد السياح الصينيين الذين يزورون كوريا الشمالية بعشرات الآلاف

سنويا، يصل عدد كبير منهم بالقطار عن طريق مدينة داندونغ الحدودية.



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