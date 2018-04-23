البحرية الليبية تنتشل جثث 11 مهاجرا.
الإثنين ، 23- 04- 2018 - 09:23:00
طرابلس 23 ابريل 2018م (وال) - اعلنت البحرية الليبية أن خفر السواحل
انتشل جثث 11 مهاجرا غرقوا قبالة الساحل الغربي لليبيا .
وأضاف المتحدث باسم القوات البحرية الليبية عميد بحار " أيوب قاسم
إن أكثر من 80 مهاجرا نجوا من الحادث الذي وقع قبالة مدينة صبراتة ، وإن
قوات خفر السواحل أعادتهم إلى ميناء الزاوية ، ويحمل المهاجرون جنسيات
افريقية مختلفه .
وأشار قاسم إلى إن خفر السواحل اعترض قاربا آخر يقل 200 مهاجر من
بينهم 38 امرأة وطفل واحد قبالة سواحل زليتن . وكان القارب يقل، إلى جانب
الأفارقة، مهاجرين من باكستان وبنجلادش والهند.
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