البحرية الليبية تنتشل جثث 11 مهاجرا.





طرابلس 23 ابريل 2018م (وال) - اعلنت البحرية الليبية أن خفر السواحل

انتشل جثث 11 مهاجرا غرقوا قبالة الساحل الغربي لليبيا .

وأضاف المتحدث باسم القوات البحرية الليبية عميد بحار " أيوب قاسم

إن أكثر من 80 مهاجرا نجوا من الحادث الذي وقع قبالة مدينة صبراتة ، وإن

قوات خفر السواحل أعادتهم إلى ميناء الزاوية ، ويحمل المهاجرون جنسيات

افريقية مختلفه .

وأشار قاسم إلى إن خفر السواحل اعترض قاربا آخر يقل 200 مهاجر من

بينهم 38 امرأة وطفل واحد قبالة سواحل زليتن . وكان القارب يقل، إلى جانب

الأفارقة، مهاجرين من باكستان وبنجلادش والهند.

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