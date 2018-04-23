النائب " أحمد معيتيق" يلتقي سفير إيطاليا لدى ليبيا لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية.





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق" بديوان رئاسة الوزراء، سفير إيطاليا لدى ليبيا "جوزيبي بيروني"

لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسبل التعاون المشترك بين

البلدين ودعم حكومة الوفاق الوطني.

كما تناول اللقاء ملف حماية المواقع الأثرية الليبية وإيجاد

الحلول المناسبة، لمواجهة التهديدات للمعالم الثقافية وإتخاد كافة

التدابير الدولية والوطنية من أجل حمايتها.

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