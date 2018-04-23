النائب فتحي المجبري يلتقي وزير الاقتصاد ورئيس ديوان المحاسبة.





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي

الدكتور" فتحي المجبري" يوم أمس بديوان المحاسبة، وزير الاقتصاد والصناعة

الدكتور "ناصر الدرسي"، ورئيس الديوان "خالد شكشك".

وتم خلال اللقاء مناقشة قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم

(363) لسنة 2018، بشأن الإذن بإنفاق مبلغ مالي لتوريد السلع الأساسية،

وتقرير بعض الاحكام، وخطط المجلس الرئاسي ووزارة الاقتصاد لتنفيذ القرار

بعد أن اخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة، وذلك

بإجراء بعض التعديلات على القرار المشار إليه بآليات تنفيذ واضحة وشفافة.

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