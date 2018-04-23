الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأثنين ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام.

لا تغير يذكر في العوامل الجوية على أغلب مناطق ليبيا.



المنطقة من رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة

السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-30) درجة مئوية.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الاخضر وأقصى الساحل

الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلى

شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية ، ودرجات

الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (20-25) درجـة مئويــة ولاتتجاوز (18)درجة

مئوية على مرتفعات الجبل الاخضر وتصل إلى (28)درجة مئوية على اجدابيا

وجالو والجغبوب.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على هون -اوباري وسبها ، والرياح شمالية

شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (30-36) درجة مئوية وتصل إلى (39) درجة مئوية على غات والقطرون.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على السرير وتازربو ، والرياح شمالية

الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(32 -36) درجة مئوية .

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