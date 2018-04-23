الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام
القادمة.
الإثنين ، 23- 04- 2018 - 08:57:00
طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأثنين ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* ملخص عام.
لا تغير يذكر في العوامل الجوية على أغلب مناطق ليبيا.
المنطقة من رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة
السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-30) درجة مئوية.
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الاخضر وأقصى الساحل
الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلى
شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية ، ودرجات
الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (20-25) درجـة مئويــة ولاتتجاوز (18)درجة
مئوية على مرتفعات الجبل الاخضر وتصل إلى (28)درجة مئوية على اجدابيا
وجالو والجغبوب.
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على هون -اوباري وسبها ، والرياح شمالية
شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (30-36) درجة مئوية وتصل إلى (39) درجة مئوية على غات والقطرون.
* الكفرة - تازربو - السرير.
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على السرير وتازربو ، والرياح شمالية
الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين
(32 -36) درجة مئوية .
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