رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير باكستان لدى ليبيا.



طرابلس 23 أبريل 2018 (وال ) استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني" فائز السراج أمس الأحد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة

طرابلس سفير جمهورية باكستان الاسلامية لدى ليبيا " ساجد اقبال.

وتناول اللقاء وفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس : سبل تطوير وتنمية

العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وعدد من ملفات التعاون

المشترك .. إضافة إلى ملف الهجرة وسبل إعادة المهاجرين الباكستانيين غير

الشرعيين إلى بلادهم.

وأكد السفير حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون خاصة في مجالات

التعليم والصحة والدفاع.

من جانبه أعرب السيد الرئيس عن تقديره لموقف باكستان الداعم لليبيا

ولحكومة الوفاق الوطني، مشيداً بعمق العلاقة بين البلدين الصديقين وحرص

ليبيا على تعزيزها.

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