انطلاق الجولة الثانية لمنافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة .

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اليوم الاثنين بطرابلس.



طرابلس 23 أبريل 2018 (وال)- تنطلق مساء اليوم الاثنين بالقاعة الكبرى

للألعاب بالمدينة الرياضية بطرابلس منافسات اليوم الأول من الجولة

الثانية (إياب) لبطولة ليبيا لكرة السلة (دوري التتويج) للموسم

2017-2018.

وستقام اليوم ثلاث مباريات، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات

بالاتحاد العام لكرة السلة، على النحو التالي :.

- الاتحاد × الأهلي طرابلس (المباراة الأولى).

- الشباب العربي × النصر (المباراة الثانية).

- المدينة × الأهلي بنغازي (المباراة الثالثة).

يذكر أن المرحلة الأولى (ذهاب) من الدوري السداسي لبطولة ليبيا لكرة

السلة اختتمت منافساتها يوم السبت الماضي 14 من أبريل الجاري بقاعة مجمع

سليمان الضراط ببنغازي.

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