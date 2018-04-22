تعادل القرضابية والأهلي بنغازي (1-1) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 22 أبريل 2018 (وال)- انتهى لقاء فريقي القرضابية والأهلي

بنغازي بالتعادل هدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم

الأحد بملعب سبها، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة

القدم، لفرق المجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة يضيف فريق القرضابية النقطة الثانية في رصيده من 11

مباراة في المركز السابع والأخير، ورفع فريق الأهلي بنغازي رصيده إلى 27

نقطة في صدارة المجموعة من نفس عدد المباريات.

وأسفرت نتائج مباريات يومي الجمعة والسبت ضمن منافسات الجولة 13، عن

فوز خليج سرت على شباب الجبل (2-1) ، والأخضر على نجوم اجدابيا (1-0)،

والتحدي على النصر (2-0) لفرق المجموعة الثانية. وبذلك يصبح رصيد النصر 26 نقطة (أولا)، والتحدي 25 نقطة (ثانيا)،

والأخضر 19 نقطة (ثالثا)، وخليج سرت 17 نقطة (رابعا)، وشباب الجبل 14

نقطة (خامسا)، ونجوم اجدابيا 9 نقاط (سادسا) .

وضمن منافسات الجولة العاشرة لفرق المجموعة الثالثة، فاز الأولمبي

على الشرارة (4-1)، وبذلك يرفع الأولمبي رصيده للنقطة 16 في الترتيب

الثالث، ويبقى الشرارة برصيده السابق 4 نقاط في الترتيب السابع.

وانتهت لقاءات الجولة 13 لفرق المجموعة الرابعة بالتعادل بين

المدينة وأبي الأشهر (1-1)، والخمس والمحلة (1-1)، والوحدة والأهلي

طرابلس (1-1) .

وعليه يصبح رصيد الأهلي طرابلس 26 نقطة (أولا)، والمدينة 22 نقطة

(ثانيا)، والوحدة 15 نقطة (رابعا)، وأبي الأشهر 8 نقاط (سابعا).



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