فريق الاتحاد ثانيا في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد.





طرابلس 22 أبريل 2018 (وال)- توج فريق الاتحاد بجائزة الترتيب الثاني

(القلادة الفضية) في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد 2018،

التي اختتمت منافساتها مساء اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء تتويج الاتحاد بجائزة الترتيب الثاني عقب خسارته بنتيجة

(25-12) أمام الأهلي المصري في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة

الأمير عبد الله الفيصل بالقاهرة.

وكان فريق الاتحاد قد حل ثانيا ضمن مجموعته في ختام منافسات الدور

الأول من انتصار على مينواه الكاميروني (31-26) ، وخسارة أمام الأهلي

المصري (20-28).

وفي الدور ربع النهائي فاز الاتحاد على هيليوبلس المصري (25-24)، وفي

الدور نصف النهائي فاز على شباب كينشاسا الكونغولي (23-22).

وتحصل وداد سمارة المغربي على القلادة البرونزية، بعد فوزه على شباب

كينشاسا الكونغولي (24-23) في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم الأحد.

بشار إلى أن بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد 2018

انطلقت منافساتها يوم 15 أبريل الجاري بمشاركة (14) فريقا .

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