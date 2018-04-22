لاعب الأهلي بنغازي والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق "ناجي المعداني" في ذمة الله.





طرابلس 22 أبريل 2018 (وال)- ودعت الأسرة الرياضية الليبية مساء اليوم

الأحد لاعب ومدرب الأهلي بنغازي والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق "ناجي

المعداني" إلى مثواه الأخير بمقبرة الهواري ببنغازي، عن سن ناهز الثمانين

عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض . .

الراحل "المعداني" بدأ مسيرته الرياضية لاعبا في مركز وسط ميدان بفريق

الأهلي بنغازي والمنتخب الوطني لكرة القدم، وتلقى العديد من الدورات

التأهيلية المتقدمة في مجال تدريب كرة القدم. تولى "المعداني" مهمة المدرب المساعد للمنتخب الوطني في بطولة أمم

أفريقيا بليبيا عام 1982، ونال فيها المنتخب الوطني المركز الثاني، وأشرف

على تدريب عديد الأندية في ليبيا. القسم الرياضي بوكالة الانباء الليبية يتقدم بأحر التعازي والمواساة

إلى أسرة الفقيد، ويدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه

ومحبيه وزملاءه جميل الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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