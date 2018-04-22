وفد من قطاع الاتصالات يزور مدينة سرت للوقوف على مشاكل الاتصالات.

طرابلس 22 أبريل 2018 (وال) - قام وفد من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مؤخرا بزيارة الى مدينة سرت بتكليف من رئيس الهيئة المهندس سامي الفنطازي للوقوف على المشاكل التي تعاني منها البلدية في الاتصالات.

وأوضح المكتب الاعلامي بالهيئة ان زيارة وفد الاتصالات كانت برئاسة مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة الدكتور عبد الرحمن أبودبره وعدد من ممثلي شركات ليبيانا للهاتف المحمول والمدار الجديد والجيل الجديد وهاتف ليبيا التابعة للقطاع .

واجتمع الوفد خلال الزيارة مع عميد بلدية سرت مختار المعداني وعدد من أعيان المدينة وضواحيها ، حيث قدم عميد البلدية الشكر لرئيس الهيئة والعاملين بها لوقوفهم واهتمامهم بتذليل الصعوبات التي تواجه المدينة وضواحيها سعيا لصيانة محطات الاتصالات .

ومن جانبه أكد رئيس وفد الاتصالات بأن زيارتهم لمدينة سرت هي للوقوف على ارض الواقع لما تعانيه المدينة من مشاكل في الاتصالات.

وقام الوفد بزيارة ميدانية داخل مدينة سرت وكذلك منطقة هراوة للوقوف على محطات الاتصالات المتضررة فيها ، والعمل على صيانتها لأهميتها الاستراتيجية كونها تربط كوابل الألياف البصرية من الغرب الى الشرق بالجنوب.

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