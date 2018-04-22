كاجمان يجتمع مع وكيل وزارة المواصلات لشون الطرق.

طرابلس 22 ابريل 2018 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد "عبد السلام كاجمان"، اليوم الأحد مع وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والنقل البري السيد "عبدالمطلب البدوي"، رفقة رئيس لجنة مصلحة الطرق والجسور السيد "حسين سويدان"، لمناقشة الصعوبات التي تواجه المصلحة فيما يتعلق أعمال الصيانة الطارئة والمطلوبة لمعالجة الانهيارات والانجرافات الخطيرة بشبكة الطرق الرئيسية والفرعية، التي حدثت جراء هطول الامطار في كافة أرجاء المدن الليبية.



وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، سبل التواصل مع المجلس الرئاسي للحصول على المخصصات المالية اللازمة، للبدء في ترميم ومعالجة الانهيارات والانجرافات الخطيرة للمحافظة على الطرق وضمان استمرارية الحركة المرورية، وتجنب وقوع حوادث خطيرة عليها مستقبلا.

(وال)



