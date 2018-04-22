الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والإبتكار.





نيويورك 22 ابريل 2018م (وال)- احتفلت الأمم المتحدة أمس 21 ابريل ،

باليوم العالمي للابداع والابتكار، من أجل تشجيع التفكير الإبداعي متعدد

التخصصات للمساعدة على تحقيق مستقبل مستدام للجميع.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا العام الماضي وأعلنت

فيه يوم 21 ابريل يوماً عالمياً للابتكار والإبداع لزيادة الوعي بدور

الإبداع والابتكار في حل المشاكل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

والتنمية المستدامة.

وتعتبر الامم المتحدة، هذا اليوم مناسبة يمكن من خلالها تعزيز الأمثلة

على أفضل الممارسات وتسليط الضوء على استخدام التفكير المبدع

والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يمكن للإبتكار والإبداع والريادة التجارية أن تتيح جميعها زخما جديدا

للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، وإيجاد

الحلول الملحة مثل القضاء على الفقر وإنهاء الجوع.