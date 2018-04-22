اجتماع اللجنةالمعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق المرم بين تاورغاء ومصراته

طرابلس 22 ابريل 2018 (وال)- اجتمعت اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراته، برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين الدكتور "يوسف جلالة"، وبحضور وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين، حيث ناقشت اللجنة في جدول أعمالها بند البحث عن المفقودين.



واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، لإفادة وزير الدولة لرعاية الشهداء والجرحى، حول استعداد هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، وجاهزية الفريق الفني بالهيئة لمباشرة عمله بمنطقتي طمينة وتاورغاء، فور توفير الحماية للفريق المختص، أثناء تنفيذ مهامه التي يكلف بها.



كما رحبت اللجنة، بتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي، بالعمل على دراسة مقترح وزير الشهداء والمفقودين، بشأن استقلالية الهيئة.

وأكدت اللجنة، بأنها ستعمل على تذليل الصعاب ومواجهة التحديات ، تمهيدا لتطبيق الاتفاق المبرم بين تاورغاء و مصراته.



