السراج يستقبل عميد بلدية مصراته .

طرابلس 22 ابريل 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية مصراتة السيد مصطفى كرواد وعضوي المجلس البلدي السيد علي ابوستة والسيد اسماعيل الهاشمي.



وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع في مدينة مصراتة وما تواجهه بعض القطاعات الخدمية من مصاعب، حيث أصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة لكل ما هو ضروري وأساسي وفقا للأولويات.



وبحث الاجتماع المستجدات في موضوع عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم والجهود المبذولة لإزالة كل ما يعيق هذه العودة،.

وتطرق الاجتماع إلى مشاريع البنية التحتية في تاورغاء وعملية نزع الالغام، وما تم إقراره من اجراءات لتوفير الخدمات العامة واستكمال تهيئة المنطقة تمهيدا لعودة الأهالي.

وفي ذات السياق، بحث الاجتماع ملف المفقودين من الجانبين وآخر وتطوراته.



