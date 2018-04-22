مقتل صحفي بالرصاص أثناء قيامه بعمله في نيكاراجوا ماناجوا 22 ابريل 2018م (وال) - ذكرت وسائل إعلام في نيكاراغوا أن صحفيا قتل أثناء تغطيته اعلاميا في منطقة في نيكاراجوا خرجت فيها احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة .



وأفادت تقارير إعلامية أن الصحفي قتل بعد ان اصيب برصاصة عندما كان يقوم

بتغطية على الهواء في بلدة بلوفيلدز الواقعة على ساحل البلاد الجنوبي

المطل على البحر الكاريبي .

وقال الصليب الأحمر قبل الواقعة إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا منذ أن

بدأت يوم الأربعاء الماضي الاحتجاجات المناهضة لخطط حكومية لتعديل نظام

الضمان الاجتماعي مما سبب أزمة للرئيس دانييل أورتيجا.