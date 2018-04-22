إيران تلوح بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق النووي .





باريس 22 ابريل 2018 (وال) - اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

من ان بلاده تلوح بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم إذا تخلت واشنطن عن

الاتفاق النووي.

وقال ظريف في تصريحه للصحافيين لصحافيين في نيويورك أمس السبت إن

بلاده منفتحة على إجراء مفاوضات لمبادلة سجناء مع الولايات المتحدة إذا

ما أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تغييرا في موقفها".

وأضاف ظريف أن إيران لا تسعى إلى الحصول على قنبلة نووية لكن رد طهران

"المحتمل" على تخلي واشنطن عن الاتفاق هو إعادة إنتاج اليورانيوم المخصب.