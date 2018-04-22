السلطات الفرنسية تخلي جزيرة مونت سان ميشيل بعد تهديد للشرطة .





باريس 22 ابريل 2018 (وال) - أخلت السلطات الفرنسية اليوم الأحد

جزيرة مونت سان ميشيل لأسباب أمنية، بعد أن تلقى حاكم المقاطعة تبليغا

بأن رجل أطلق تهديدات داخل المزار السياحي الشهير.

وقالت السلطات الفرنسية إنها أخلت جزيرة مونت سان ميشيل بعدما وجه رجل

تهديدا للشرطة يوم الأحد.

وذكر حاكم المقاطعة جان مارك سابات أن شاهدا سمع رجلا يطلق التهديدات

بعدما دخل المزار السياحي الشهير الذي يقع في منطقة نورماندي بشمال غرب

فرنسا