اغتيال عالم طاقة فلسطيني في العاصمة الماليزية كوالامبور.





غزة 22 ابريل 2018 (وال) - أعلنت حركة حماس عن اغتيال عالم

الطاقة الفلسطيني فادي محمد البطش ، في كوالالمبور،أمس السبت بينما

اتهمت عائلته جهاز الموساد الإسرائيلي بقتله.

وقالت السلطات الماليزية إن عالم الطاقة الفلسطيني فادي محمد البطش الذس

قتل امس "كان مستهدفا" وأن الشرطة الماليزية ستعمل على تحديد هوية

المشتبه بهما اللذين يرجح أنهما أوروبيان.

من جهتها، قالت السلطات الماليزية إن فادي محمد البطش (35 عاما) قتل

برصاص شخصين يشتبه بارتباطهما بوكالة استخبارات أجنبية أطلقا النار عليه

خلال توجهه لأداء صلاة الفجر.

وأعلن أن الشرطة الماليزية ستطلب من الشرطة الدولية "الإنتربول" المساعدة

في إيجاد المشتبه بهما اللذين يرجح أنهما أوروبيان.