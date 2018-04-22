المجبري يجتمع مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا .

طرابلس 22 ابريل 2018 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي د. "فتحي المجبري" ظهر أمس السبت مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا السيدة "بريجيت كرومي"، التي وضعته في صورة زياراتها لعدد من المدن الليبية، وأكدت استمرار دعم حكومة بلادها لحكومة الوفاق الوطني، مثمنة الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لإعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

كما أكدت السيدة "كرومي"، على إصرار ورغبة الحكومة الفرنسية في دعم الجهود المبذولة وبذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.



وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دعم آفاق التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات وسبل تطويرها، فيما أبدى السيد النائب استعداد حكومة الوفاق الوطني للتعاون مع الحكومة الفرنسة لما فيه مصلحة البلدين.



وفي نهاية اللقاء، تقدمت سعادة السفيرة للسيد النائب بالشكر على إتاحة الفرصة وتمنت أن يستمر التواصل ما بين الطرفين بما يخدم مصلحة البلدين.

(وال)