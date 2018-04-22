رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير باكستان لدى ليبيا.





طرابلس 22 أبريل 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج صباح اليوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس سفير

جمهورية باكستان الاسلامية لدى ليبيا ساجد اقبال.

وأكد السفير الباكستاني دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود رئيس

المجلس الرئاسي للخروج بالبلاده من الأزمة الراهنة ،مؤكدا حرص بلاده على

تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات عدة

أهمها التعليم والصحة والدفاع.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره لموقف باكستان الداعم

لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني، مشيداً بعمق العلاقة بين البلدين الصديقين

وحرص ليبيا على تعزيزها.

وبحث اللقاء عدد من ملفات التعاون المشترك، إضافة إلى ملف الهجرة

وسبل إعادة المهاجرين الباكستانيين غير الشرعيين إلى بلادهم.

..(وال).