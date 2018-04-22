رئيس الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية أ " عباس القاضي " : الحجاج من كبار السن الذين لم يسبق لهم الحج مطلقا سيمكنون من اداء فريضة الحج لهذا العام من خلال المنظومة باختيار الاكبر فالاكبر .



طرابلس 22 ابريل 2018 (وال)- أكد رئيس الهيئة العامة للاوقاف والشؤون

الاسلامية أ " عباس القاضي " ان الحجاج من كبار السن الذين لم يسبق لهم

الحج مطلقا سيمكنون من اداء فريضة الحج لهذا العام باعطاء الاولوية

للاكبر سنا بين الذين تقدموا منهم من خلال منظومة التسجيل .

وأوضح أ " القاضي " في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الليبية " وال " أن

هؤلاء الحجاج سيمثلون 60 في المئة من عدد الحجاج الكلي ليصل عددهم إلى

4200 شخص ، فيما سيتم منح 1050 لأسر الشهداء والمبتورين والباقي سيكون

لحجاج القرعة العاديين في حدود حوالي 1600 .

وفي سؤال لــ " وال " حوال اعداد الحجاج لهذا العام وامكانية زيادة

العدد أشار أ " القاضي " في هذا الصدد إلى ان هناك ترتيبات مع السلطات

السعودية بشأن أعداد الحجاج الليبيين هذه السنة ، حيث تم الاتصال بوزير

الحج السعودي مبكرا لامكانية رفع حصة ليبيا إلى 9000 حاج أي بزيادة 2000

، وفي حالة الموافقة على هذا الرقم سيضاف إلى حجاج القرعة العاديين .

وفي رده عن سؤال لـ " وال " حول موضوع المرافقين للحجاج كبار السن

أوضح أ " القاضي " أن مسألة المرافق ان وجدت ستخفض من عدد الحجاج كبار

السن أي بمعنى أن عدد الحجاج من كبار السن هم 4200 وفي حالة طلب كل

الحجاج مرافقين فان عدد الحجاج سيقلص إلى النصف ليصبح عددهم 2100 أى أن

المرافقين سيخصم عددهم من عدد الحجاج ليكون العدد 2100 ومعهم 2100

مرافق وهكذا كلما نقص عدد المرافقين زاد عدد الحجاج .

وقال أ " القاضي " خلال اللقاء " أريد أن أوضح نقطة في هذا الموضوع

وهو أن من شروط الحج القدرة والاستطاعة على أداء الحج سواء القدرة

والاستطاعة المادية أو الصحية والشرع والدين يؤكد ذلك .. والأسهل

للأوقاف أن يكون مع كل حاج مرافق ولكن في هذه الحالة سنقلص عدد الحجاج من

كل منطقة بالنسبة لكبار السن ليحل محلهم مرافقين" .

وأضاف " أمام الاوقاف في هذا الخصوص ثلاثة حلول وهى إما أداء الحج

لكبار السن بدون مرافقين ، أو إجراء قرعة بين الحجاج ومرافقيهم أو تخيير

الحجاج القادرين وغير القادرين على أن يخصم عدد المرافقين من العدد الكلي

للحجاج حسب كل منطقة " .

وفيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذت الهيئة العامة للاوقاف والشؤون

الاسلامية هذا العام لتفادي اخطاء السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق

بالمرافقين والتعامل مع كبار السن هذه السنة قال أ " عباس القاضي" في

معرض رده على هذا السؤال أن الهيئة ستتبع اجراءات جديدة في موسم الحج

القادم وذلك بإمكانية الاستفادة من ذوي الخبرة من العاملين في دور

المسنين سواء في طرابلس أو مصراته أو المنطقة الشرقية وكذلك الكشافة

للاستعانة بهم في خدمة الحجاج الليبيين كبار السن في الاراضي المقدسة "

خاصة وأن الهيئة قادمة هذه السنة ايضا على تسجيل عدد من نزلاء دور

المسنين لأداء فريضة الحج لهذا العام بعد الاتصال بالجهات الرسمية .

وفيما يتعلق بتشكيل لجان الحج المختلفة واختيار المشرفين قال القاضي

" سيتم هذه السنة الاستعانة بأفواج الكشافة في كل المناطق بحيث يكون أغلب

المشرفين من الكشافة في كل منطقة بعد أن يتم ترشيحهم من أفواج الكشافة في

المناطق .

وحول مسألة المنظومة الخاصة بالحجاج والتي يجب العمل بها لمعرفة من

سبق لهم أداء فريضة الحج قال " القاضي " أن هذا الإجراء كان من المفترض

العمل به منذ سنوات إلا أن مسألة التبعية وانتقال الجهة المسؤولة عن الحج

بين عدة جهات أربكت العمل والتنظيم ".

وأفاد أ " عباس القاضي " وكالة الانباء الليبية خلال هذا اللقاء أن

هناك وفدا من الهيئة سيسافر إلى المملكة العربية السعودية خلال هذا

الأسبوع لإتمام عمليات التعاقدات سواء فيما يتعلق بالسكن والنقل ودفع

الرسوم ، مشيرا إلى أن السلطات السعودية اتخذت إجراءات جديدة أو مايعرف

بــ " المسار الالكتروني " وفتح هذا المسار أو إعطاء التأشيرات لن يتم

إلا بعد أن تتم دفع كافة الرسوم والمستحقات المالية مقدما وبعد ذلك يتم

فتح المسار الالكتروني لكل دولة .

وكشف " القاضي " في هذا الخصوص أن وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني

قامت بتخصيص مبلغ مالي للهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية مقدما

لإتمام عمليات التعاقد ودفع الرسوم على أن يتم ترجيع المبلغ بعد أن يتم

تحصيل رسوم الحج من الحجاج المقررة هذه السنة بعشرة ألاف دينار وهو

المبلغ الفعلي والتكلفة الفعلية لأداء الحج .

(وال)