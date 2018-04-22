وزارة التخطيط تنظم معرض فيتكس للتعليم والتدريب تحت شعار ( بالتعليم والتدريب يرتقي المجتمع ) .





طرابلس 22 ابريل 2018 ( وال ) ـ افتتحت وزارة التخطيط صباح اليوم

بطرابلس معرض فيتكس للتعليم والتدريب تحت شعار ( بالتعليم والتدريب يرتقي

المجتمع ) ، بهدف تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في التعريف بخدمات

المؤسسات التدريبية والتعليمية .

ويشارك في فعاليات المعرض العلمي معهد التخطيط وجمعية قدرات لتنمية

الموارد البشرية وشركة الخبير الاول لتدريب الموارد البشرية وعدد من

الشركات والمؤسسات المهتمه بهذا المجال .

وتبرز اجنحة المعرض البرامج التدريبية بمشاركة مراكز تدريب من جميع

مناطق ليبيا ، ومشاركات من طرابلس ومصراته والزاوية وسبها وتراغن وبنغازي

.

وتصاحب فاعليات المعرض عدد من الندوات العلمية وحلقات للنقاش بهدف

المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني ودعمه وتتناول

الركائز التي تمس العنصر البشري وبالاخص الشباب من خلال توفير المعرفة

والمهارات وتسليط الضوء على اهمية التعليم والتدريب في تنمية وتطوير

المجتمع .وكذلك اتاحة الفرصة للافراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعرف على

المؤسسات التدريبية والتعليمية وبما تقدمه من خدمات في هذا المجال من

برامج تدريبية وتعليمية للتنمية والتطوير وبرنامج التمكين الاقتصادي في

ليبيا الرائد للتكنولوجيا. ... ( وال ) ...