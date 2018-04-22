جمعية صبراته للفنون التشكيلية والخط العربى تقيم معرضا للخط العربى.





صبراته 22 ابريل 2018 ( وال )- اقامت جمعية صبراته للفنون التشكيلية

والخط العربى معرضا للخط العربى بقاعة المعلمين باشراف مراقبة تعليم

صبراته خلال اليومين الماضيين بعنوان" اسير روعة اليراعة"

واشتمل المعرض نمادج فى الخط العربى التشكيلى وجماليات فنون الخط العربى

بمختلف انواعه بالاضافة الى المناشط الثقافية والعروض المسرحية والامسيات

الشعرية .؟

كما تضمن المعرض على تقديم مسرحيات فنية للمواهب الفنية الصاعدة

بالمنطقة نالت اعجاب الحاضرين لفعاليات المعرض .

....( وال صبراته)...