انطلاق فعاليات مهرجان ربيع المرج للرياضة الجوية .





المرج 22 ابريل 2018 (وال)- بدأت السبت بمطار المرج الزراعي المدني

فعاليات مهرجان ربيع المرج للرياضة الجوية بحضور رئيس الاتحاد الليبي

للرياضات الجوية علي احنيش والعديد من الشخصيات من بلدية المرج، ومندوبين

عن الأندية المشاركة في المهرجان وجمع من المواطنين متابعي هذه

الرياضة من كل أنحاء ليبيا.



وألقيت في حفل الافتتاح كلمات من قبل رئيس الاتحاد الليبي للرياضات

الجوية وعدد من مسؤولي بلدية المرج، الذين أشادوا بهذا المهرجان من خلال

الحضور، ومن خلال العروض الجوية والمعارض المصاحبة.

انطلقت بعدها العروض الجوية من خلال القفز الحر وعروض الشراع وطائرات

ريموت كنترول.

واشتمل الافتتاح إقامة معرض للطائرات مختلفة الأنواع، ومعرض للأجهزة

والمعدات الملاحية، ومعرض للمقتنيات القديمة، ومعرض لأجهزة طائرات ريموت

كنترول، وكذلك العملات النقدية القديمة واللوحات الزيتية، وسط مشاركة

أكاديميات الطيران، ومعهد النور للصم الذي قدم لوحات غنائية .

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