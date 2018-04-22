موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الأحد 22 أبريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* بني وليد- تنطلق يوم الغد فعاليات مهرجان بني وليد السياحي الدولي

، برعاية الهيئة العامة للسياحة، ، والمجلس المحلي بني وليد تحت شعار (

أصالة الماضي - روعة الحاضر - وإشراقة المستقبل ) ، بهدف التعريف

بالمعالم والمزارات السياحية ، واستثمارها في التنمية.

* طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق " فائز السراج " يزور

المعرض التشكيلي للفنان بشير حمودة الذي افتتح بقاعة دار الفنون بالعاصمة

طرابلس.

* طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، إلى جانب رئيس

الهيئة العامة للثقافة ومبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا "غسان سلامة"،

ونخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين يحضرون احتفال المكتبة العلمية

العالمية بطرابلس بالذكرى السادسة والعشرين لتأسيسها، واليوم العالمي

للكتاب, ونظمت بالمناسبة جلسة حوارية حول الكاتب الليبي.

* زليتن - تواصل أعمال الصيانة بمستشفى زليتن التعليمي .

* طرابلس- طلاب مدرسة صقور الحرية بجنزور يقدمون عروضا للعبة الدفاع عن

النفس (التايكواندو) .

* طرابلس - وزير التعليم يجتمع مع رئيس مفوضية أوروبا وآسيا الوسطى

بالاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية ويبحث معه التعاون

بين وزارة التعليم والاتحاد العالمي للمدارس العربية.

* طرابلس- جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء يرحل 56 مهاجرا

يحملون الجنسية الكاميرونية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

* طرابلس- جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ينهي عمليات صيانة

أحد صمامات التدفق بمنظومة الحساونة سهل الجفارة الذي تعرض لاعطال خفضت

من كميات تدفق المياه نحو العاصمة طرابلس .

* طرابلس- رئيس الهيأة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية يعلن عن البدء

في اتخاذ الترتيبات النهائية للاعداد لموسم الحج مبكرا ، ووفد من

الهيئة سيسافر إلى السعودية لإتمام اجراءات التعاقد على السكن والنقل".

* طرابلس - جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية يلقي القبض على عصابة

بمنطقة الصابرية تمتهن السرقة والسطو على الماره بالطريق الساحلي .

* سبها- بيت الثقافة بمدينة سبها يشهد إشهار مؤسسة " ملتقى فزان من أجل

ليبيا " بحضور شخصيات اجتماعية وثقافية وسياسية من الجفرة وسبها ومرزق

وأوباري ووادى الشاطئ .



(( وكالة الانباء

الليبية )) .

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