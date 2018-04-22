الحرس البلدي ببلدية البيضاء يقوم بحملة تفتيشية على المحلات التجارية والصيدليات بالمدينة‎.





البيضاء 22 ابريل 2018 ( وال ) - قامت عناصر جهاز الحرس البلدي

البيضاء بحملة تفتيشية على المحلات التجارية وأسواق بيع المواد الغذائية

ومحلات القصابة والخضروات والصيدليات بالبلدية .

وتمكن الجهاز خلال هذه الحملة من ضبط أكثر من مخالفة صحية وقانونية

بوجود بعض السلع منتهية الصلاحية وعدم وجود التراخيص أو ادونات المزاولة

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وجاءت هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن

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