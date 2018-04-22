الحرس البلدي ببلدية البيضاء يقوم بحملة تفتيشية على المحلات
التجارية والصيدليات بالمدينة.
الأحد ، 22- 04- 2018 - 12:02:00
البيضاء 22 ابريل 2018 ( وال ) - قامت عناصر جهاز الحرس البلدي
البيضاء بحملة تفتيشية على المحلات التجارية وأسواق بيع المواد الغذائية
ومحلات القصابة والخضروات والصيدليات بالبلدية .
وتمكن الجهاز خلال هذه الحملة من ضبط أكثر من مخالفة صحية وقانونية
بوجود بعض السلع منتهية الصلاحية وعدم وجود التراخيص أو ادونات المزاولة
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وجاءت هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن
.
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