بحث افاق التعاون بين المفوضية الوطنية للانتخابات، وكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس.





طرابلس 22 أبريل 2018م،( وال ) - عقد الاجتماع التحضيري الأول بين

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكلية الفنون والإعلام بجامعة

طرابلس، لبحث سبل التعاون بين الطرفين وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية

الأكاديمية كشريك فاعل في الاستحقاقات المقبلة، وذلك بمقر الإدارة العامة

للمفوضية.

وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر موقعها اليوم

الأحد : أن الاجتماع تناول دور كلية الفنون والإعلام بخبراتها الأكاديمية

ومواردها التقنية، في بناء الوعي الانتخابي، وتأسيس لشراكة فاعلة تخدم

مسار الاستقرار وبناء الدولة.

كما تم استعراض مجموعة الأفكار العملية ليتم التأسيس عليها في بناء

خطة استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تخريج أجيال من الإعلاميين لديهم

المعرفة التراكمية والخبرة العملية الكافية للتعامل مع الموضوعات

الانتخابية، إضافة إلى خطة عمل قصيرة المدى، للرفع من مستوى مشاركة

الطلاب في أي استحقاق انتخابي قادم.

ويذكر أن الاجتماع ضم من جانب المفوضية الدكتور " جمال ابوقرين "،

والسيدة د.راضية المعداني. وعن جانب كلية الفنون والإعلام الدكتور

النعمي السايح، والدكتور. رمزي أبوكتف، والسيدة زيزيت عضو فريق الأمم

المتحدة للدعم الانتخابي في ليبيا، بعرض مقترحات تخدم خطة العمل والتواصل

بين الطرفين.

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