رئيس الهيأة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية : تسجيل عدد من نزلاء دور المسنين لأداء فريضة الحج لهذا العام والاستعانة بالكشافة لخدمة الحجيج .





طرابلس 22 ابريل 2018 (وال)- قال رئيس الهيأة العامة للاوقاف والشؤون

الاسلامية أ " عباس القاضي" في لقاء خاص مع وكالة الانباء الليبية أن

الهيأة ستتبع اجراءات جديدة في موسم الحج القادم بإمكانية الاستفادة من

ذوي الخبرة من العاملين في دور المسنين سواء في طرابلس أو مصراته أو

المنطقة الشرقية وكذلك الكشافة للاستعانة بهم في خدمة الحجاج الليبيين

كبار السن في الاراضي المقدسة " .

وأضاف القاضي " سيتم خلال موسم الحج القادم تسجيل عدد من نزلاء دار

المسنين لأداء فريضة الحج لهذا العام بعد الاتصال بالجهات الرسمية .

وفيما يتعلق بتشكيل لجان الحج المختلفة قال القاضي " سيتم هذه السنة

الاستعانة بأفواج الكشافة في كل المناطق بحيث يكون أغلب المشرفين من

الكشافة في كل منطقة بعد أن يتم ترشيحهم من أفواج الكشافة في المناطق .

وحول مسألة المنظومة الخاصة بالحجاج والتي يجب العمل بها لمعرفة من

سبق لهم أداء فريضة الحج قال " القاضي " أن هذا الإجراء كان من المفترض

العمل به منذ سنوات إلا أن مسألة التبعية وانتقال الجهة المسؤولة عن الحج

بين عدة جهات أربكت العمل والتنظيم ".

(وال)