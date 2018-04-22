الاتحاد الاوروبي يرحب بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية .





سيول 22 ابريل 2018 ( وال ) - رحب الاتحاد الاوروبي امس السبت بقرار

كوريا الشمالية أيقاف تجاربها الصاروخية والنووية واغلاق موقع اجراء

التجارب النووية ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة إيجابية ومطلوبة منذ فترة

طويلة".

وقالت رئيسة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، فيديريكا موغيريني

، في بيان إن إعلان كوريا الشمالية يجب أن يؤدي إلى نزع سلاحها النووي

بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستعلق التجارب النووية والصواريخ

اعتبارا من 21 أبريل وتفكك موقع التجارب النووية في المناطق الشمالية من

البلاد في الوقت الذي تستعد فيه لعقد قمتين رئاسيتين مع كوريا الجنوبية

والولايات المتحدة.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للقمتين القادمتين بين الرئيس مون جيه -إن

والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، وكذلك بين كيم والرئيس الأمريكي

دونالد ترامب.