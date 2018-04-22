إشهار مؤسسة " ملتقى فزان من أجل ليبيا " .







سبها 22 ابريل 2018 ( وال ) - شهد بيت الثقافة بمدينة سبها أمس السبت

، إشهار مؤسسة " ملتقى فزان من أجل ليبيا " بحضور شخصيات اجتماعية

وثقافية وسياسية من الجفرة وسبها ومرزق وأوباري ووادى الشاطئ .

وقال رئيس اللجنة التأسيسية للملتقى " إبراهيم أبوبكر عقيلة " إن

إشهار الملتقى جاء بعد مرحلة من العمل استمرت ثلاثة أشهر بعد اجتماع

اللجنة التحضيرية للملتقى الذي عقد في 21 فبراير الماضي وبعد إعداد

النظام الأساسي للملتقى.

وأوضح عضو اللجنة التحضيرية للملتقى " هارون أرحومة " أن الهدف من

المؤسسة هو جمع أهل فزان على كلمة واحدة والعمل من أجل حل مشاكلها

والتواصل مع الحكومات لخدمة فزان ، مؤكدا أن مؤسستهم ليست مؤسسة انفصالية

بل من أجل ليبيا ولم الشمل وتوحيد الكلمة والعمل على المصالحة وتحقيق

السلم الاجتماعي والتعايش السلمي .

وأكد رئيس الجمعية العمومية المهندس " عبدالحفيظ يوسف " أنهم سيعملون

على تحقيق التنمية والمصالحة لأنها أساس الاستقرار والسلم ،

مشيرا إلى اختيار رؤساء لجان الأمن والرقابة والمصالحة وإدارة المؤسسة

من أعضاء يمثلون كل مناطق الجنوب فضلا عن تمثيل المرأة وذوي الاحتياجات

الخاصة .

وتضمن البيان التأسيسي لمؤسسة ملتقى فزان التأكيد على أنها منظمة

اجتماعية تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام والتوجه نحو التنمية

وإعادة بناء الوطن وتنمية المواطن بعيدا عن ترسيبات الماضى والتطلع إلى

مستقبل مزدهر

وأكد البيان أن المؤسسة رافد لوحدة الوطن وداعمة للمصالحة الوطنية

وليست بديلا عن الدولة الليبية أو داعية للانفصال وتجزئة الوطن بل تسعى

لدعم وبناء الدولة المدنية دولة القانون وبناء المؤسسات الفاعلة .

...(وال)...