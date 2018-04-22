وفد من الهيأة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية يتوجه إلى السعودية الأسبوع القادم لإتمام عمليات التعاقدات لموسم الحج سواء فيما يتعلق بالسكن والنقل ودفع الرسوم .

طرابلس 22 ابريل 2018 (وال)- أكد رئيس الهيأة العامة للاوقاف والشؤون

الاسلامية أ " عباس القاضي " أن الهيأة بدأت في اتخاذ الترتيبات النهائية

للاعداد لموسم الحج مبكرا ، مشيرا الى ان وفدا من الهيئة سيسافر إلى

المملكة العربية السعودية الأسبوع القادم لإتمام عمليات التعاقدات سواء

فيما يتعلق بالسكن والنقل ودفع الرسوم .

وأوضح القاضي في لقاء خاص مع وكالة الانباء الليبية أن السلطات السعودية

اتخذت هذه السنة إجراءات جديدة أو مايعرف بــ " المسار الالكتروني "

وفتح هذا المسار أو إعطاء التأشيرات لن يتم إلا بعد أن تتم دفع كافة

الرسوم والمستحقات المالية مقدما وبعد ذلك يتم فتح المسار الالكتروني لكل

دولة .

وفي هذا الخصوص قال " القاضي " وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني

قامت بتخصيص مبلغ مالي للهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية مقدما

لإتمام عمليات التعاقد ودفع الرسوم على أن يتم ترجيع المبلغ بعد أن يتم

تحصيل رسوم الحج من الحجاج المقررة هذه السنة بعشرة ألاف دينار وهو

المبلغ الفعلي والتكلفة الفعلية لأداء الحج .

(وال