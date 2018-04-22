وزير التعليم يجتمع برئيس مفوضية أوروبا وآسيا الوسطى بالاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية.





طرابلس 22 أبريل 2018 ( وال ) - اجتمع وزير التعليم الدكتور "عثمان

عبد الجليل" , برئيس مفوضية أوروبا وآسيا الوسطى بالاتحاد العالمي

للمدارس العربية الإسلامية الدولية " محمد حسن" .

وذكر موقع وزارة التعليم : إن الاجتماع تناول أوجه التعاون بين

وزارة التعليم والاتحاد العالمي للمدارس العربية فيما يتعلق بتنظيم

العملية التعليمية للطلبة الوافدين العرب, واستعداد الاتحاد للتعاون

والالتزام بكافة التشريعات والقوانين واللوائح والسياسات المنظمة للتعليم

في ليبيا من أجل الحصول على منتج تعليمي جيد وعملية تعليمية جيدة دون خرق

للقوانين .

ويذكر أن الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية هو الجهة

المعنية بالتعليم ماقبل الجامعي بـ (57) دولة الموجودة داخل المنظمة يعمل

على حلحلة المشاكل التي تعترض سير دراسة الطلبة العرب الوافدين واللاجئين

.

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