مقتل شخصين واصابة 20 جراء عاصفة قوية ضربت موسكو وضواحيها.





موسكو 22 ابريل 2018 ( وال ) - قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء عاصفة

قوية ضربت امس العاصمة الروسية موسكو وضواحيها.

وذكرت إدارة شؤون الصحة في موسكو، أن 17 شخصا أصيبوا جراء العاصفة في

العاصمة، فيما قتلت طفلة في الـ 12 من عمرها.

ونقلت وكالات روسية عن مصادر طبية في ضواحي العاصمة أن رجلا قتل في

مدينة ميتيشي شمالي موسكو، بينما أصيب 3 أشخاص آخرون في مواقع أخرى.

وتسببت الرياح العاتية بسقوط مئات الأشجار، فيما اتخذت أجهزة إدارة

حركة الطيران، حسب وكالة "إنترفاكس"، قرارا بتأجيل عشرات الرحلات الجوية

في مطارات موسكو.

وأعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية تعبئة 1200 من موظفيها للتعامل

مع تبعات الأوضاع الجوية في العاصمة الروسية، بعد ان توقعت الوزارة تساقط

الأمطار والثلوج وهبوب رياح قوية .