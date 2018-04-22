النائب أحمد معيتيق يحضر الجلسة الحوارية التي أقامتها المكتبة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.





طرابلس 22 أبريل 2018 ( وال ) - احتفت المكتبة العلمية العالمية

بطرابلس مساء أمس السبت بالذكرى السادسة والعشرين لتأسيسها، واليوم

العالمي للكتاب.

حيث نظمت بالمناسبة جلسة حوارية حول الكاتب الليبي الحاضر الغائب،

حضرها النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، ورئيس الهيئة العامة لثقافة

"حسن أونيس"، ومبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا "غسان سلامة"، ونخبة من

الأدباء والكتاب والمثقفين.

وألقى السيد النائب كلمة، أكد فيها على أهمية المكتبة العلمية التي

تعتبر وجهة الكتاب والطلبة في ليبيا باعتبارها المرجعية التي يستلهمون

منها المعلومة، ونبراساً ينير لهم الطريق في مختلف حقول المعرفة،

لاحتوائها عشرات الآلاف من عناوين الكتب.

وأشاد " معيتيق " بدور الكاتب والمؤلف الليبي في نشر الثقافة والمعرفة من

خلال الكتب التي يقوم بتأليفها، والتي لها حضورها ليس على الساحة

المحلية، بل على العربية والدولية، من خلال المشاركات في معارض الكتب

الخارجية والكتب التي تمت ترجمتها لعدة لغات، نظراً لأهميتها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للثقافة "حسن أونيس" حرص الهيئة واهتمامها

بشريحة الكتاب والمؤلفين باعتبارهم صفوة المجتمع، والعمل على طباعة

المؤلفات ، موضحاً أن ما يتم إنفاقه على طباعة الكتاب يعتبر استثمارا

لنشر الثقافة التي تهدف لبناء الانسان.

وشارك في الجلسة الحوارية نخبة من الكثاب والمثقفين تم خلالها سرد

إعلام الثقافة في ليبيا، والدور الذي لعبوه في إثراء المشهد الثقافي

الليبي طيلة العقود الماضية، الذين لم تلتفت لهم الحكومات المتعاقبة

لتكريمهم على الجهود التي بذلوها بتسخيرهم إمكاناتهم لنشر الثقافة في

ليبيا.

وقام النائب "أحمد معيتيق"، ومدير المكتبة العلمية "فاطمة حقيق"،

بتكريم الكتّاب والمؤلفين الذين أصدروا كتباً خلال العام المنصرم 2017،

بالإضافة لعدد من النوادي والمنتديات والجمعيات العاملة في مجال الثقافة.

...( وال ) ...