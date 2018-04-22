صيانة جناح العمليات بمستشفى زليتن التعليمي .





زليتن 22 أبريل 2018 ( وال ) - تتواصل هذه الايام أعمال الصيانة

بمستشفى زليتن التعليمي بمختلف اقسام المستشفى .

وقال عضو اللجنة المكلفة بمتابعة مشروعي إنشاء وتجهيز جناح العمليات

بمستشفى زليتن التعليمي "عبد المجيد المقلّش" أن العمل جارٍ بالمشروعين

وفق الجدول الزمني المحدد له.

وأضاف : جاري استكمال العديد من أعمال التركيب والتمديدات؛ وتركيب الأسقف

المعلقة ".

وتم الانتهاء من كل التمديدات الكهربائية وشبكة الغازات الطبية؛

والمواسير الرئيسية للمياه الباردة والساخنة؛ وتركيب وحدات التكييف

المركزي والتمديدات الخاصة بها.

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