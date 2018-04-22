عروض الدفاع عن النفس (التايكواندو) لطلاب مدرسة صقور الحرية بجنزور.





طرابلس 22 أبريل 2018 ( وال ) - شهد المعهد العالي للتقنية الصناعية

بمنطقة النجلية عروضا لفنون الدفاع عن النفس (التايكواندو) قدمها فريق

مدرسة صقور الحرية بالنجيلة لرياضة (التايكواندو) .

وأشرف على العرض المدرب والحكم الدولي (عياد إبراهيم) الذي يتولى

تدريب طلاب مرحلة التعليم الأساسي والثانوي داخل نطاق بلدية جنزور .

واشتمل العرض على أساليب الدفاع عن النفس (التايكواندو) المختلفة

لهذه اللعبة والطرق الرياضية لرياضة فن متفوق من فنون الدفاع عن النفس

يضيف إحساساً بالشباب والقوه إلى ممارسيه .

ويذكر أن هذا العرض جاء ضمن سلسلة عروض يقدمها فريق التايكواندو

بمدرسة صقور الحرية بمختلف المدارس والمعاهد داخل نطاق بلدية جنزور .

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