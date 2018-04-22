عروض الدفاع عن النفس (التايكواندو) لطلاب مدرسة صقور الحرية
بجنزور.
الأحد ، 22- 04- 2018 - 09:25:00
طرابلس 22 أبريل 2018 ( وال ) - شهد المعهد العالي للتقنية الصناعية
بمنطقة النجلية عروضا لفنون الدفاع عن النفس (التايكواندو) قدمها فريق
مدرسة صقور الحرية بالنجيلة لرياضة (التايكواندو) .
وأشرف على العرض المدرب والحكم الدولي (عياد إبراهيم) الذي يتولى
تدريب طلاب مرحلة التعليم الأساسي والثانوي داخل نطاق بلدية جنزور .
واشتمل العرض على أساليب الدفاع عن النفس (التايكواندو) المختلفة
لهذه اللعبة والطرق الرياضية لرياضة فن متفوق من فنون الدفاع عن النفس
يضيف إحساساً بالشباب والقوه إلى ممارسيه .
ويذكر أن هذا العرض جاء ضمن سلسلة عروض يقدمها فريق التايكواندو
بمدرسة صقور الحرية بمختلف المدارس والمعاهد داخل نطاق بلدية جنزور .
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