مناورات كورية جنوبية امريكية كما هو مقرر رغم اجواء الانفراج.





سيئول 22 أبريل 2018 (وال) - تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

اجراء تدريباتهما السنوية المعروفة باسم الحل الرئيسي بدءا من هذا

الأسبوع كما هو مقرر .

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول عسكري قوله "

ان التدريبات القائمة على المحاكاة ومركز القيادة بين الحليفين ستبدأ غدا

الاثنين وستستمر خلال الاسبوعين المقبلين ، لكن من غير الواضح ما إذا كان

التدريب سيجري يوم الجمعة، عندما يجتمع قادة الكوريتين في قمة تاريخية".

ويثير تواصل التدريبات قلق المراقبين خاصة وانها تأتي في ظل انفراج

كبير في شبه الجزيرة الكورية بعد اعلان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ

أون" أن بلاده ستتوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية البالستية

وستغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتاً لصدق نيتها . وهو

القرار الذي لاقى ترحيبا دوليا.



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