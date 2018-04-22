رئيس المجلس الرئاسي يزور معرض تشكيلي للفنان بشير حمودة بدار الفنون.





طرابلس 22 أبريل 2018 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " بزيارة للمعرض التشكيلي للفنان بشير حمودة

الذي افتتح يوم الخميس بقاعة دار الفنون بالعاصمة طرابلس.

وتجول السيد الرئيس في المعرض الذي تضمن أعمال تشكيلية من مدارس فنية

مختلفة، وتجاذب أطراف الحديث مع الفنانيين حول فكرة المعرض ومتطلبات

العرض واهميته في توطيد العلاقة مع الجمهور .

كما تناول الحديث رسالة الفنان التشكيلي والعلاقة بين الفن والمجتمع

ومساهمته في التوعية وربط المجتمع بالثقافة البصرية.

وتميزت العديد من اللوحات المعروضة بمهارة الايحاء والتعبير.

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