مهرجان بني وليد السياحي الدولي في نسخته السادسة ينطلق غدا .





بني وليد 22 ابريل 2018 ( وال ) - تنطلق غدا الاثنين ، فعاليات

مهرجان بني وليد السياحي الدولي في نسخته السادسة ، برعاية الهيئة العامة

للسياحة، ، والمجلس المحلي بني وليد .

ويهدف المهرجان الذي يقام تحت شعار ( أصالة الماضي - روعة الحاضر -

وإشراقة المستقبل ) ، إلى التعريف وإبراز أهم المعالم والمزارات السياحية

بالمدينة ، وترسيخ مبادىء الحفاظ على التراث الوطني ، واستثماره في

التنمية وتوفير مصادر دخل للسكان المحليين .

وستنظم مراسم إفتتاح المهرجان ، بإشراف مكتب الهيئة ببني وليد ، على

أرضية الثانوية الصناعية، وبمشاركة مايزيد عن 40 جهة وجمعيات ومؤسسة

ومنظمات مجتمع مدني، منها قرابة 26 مشاركة من خارج المدينة.

وستقام ضمن فعاليات المهرجان ، المعارض التراثية والحرف والصناعات

التقليدية، واللوحات التي تجسد مظاهر الحياة السائدة في المنطقة ، إلى

جانب عروض " الزي الشعبي الليبي للأطفال"، ومسابقة القرآن الكريم بمسجد

أولاد بورأس العتيق، وعروض الفروسية الشعبية، إضافة إلى تنظيم معرض صور

المدن الأثرية ومعالم بني وليد الثقافية، وأهم وأبرز المكتشفات الأثرية

بمحيط المدينة.

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