استعراض ما قدمه الجهاز الإسعاف والطوارئ " خلال الربع الأول من العام الحالي .





طرابلس 21 ابريل 2018 (وال)- أعلن الناطق الرسمي باسم جهاز

الإسعاف والطوارئ " أسامة على "تسليم 260 سيارة إسعاف ل(150) فرعا

للجهاز في ليبيا خلال الاربعة أشهر الماضية .

وأضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاول بالمركز الإعلامي

لديوان رئاسة الوزراء، عن قرب تفعيل الإسعاف الطائر، بأسعار رمزية

للمواطنين وذلك بعد الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي مع رئيس

الجهاز ،والذي أفضى إلى حل المعوقات المالية وتسييل المبالغ اللازمة

لصيانة طائرات الإسعاف التابعة للجهاز.

وأشار "أسامة" إلى أن جهاز الإسعاف والطوارئ قيد التطوير،وفق الآليات

المعمول بها في الدول المتقدمة، حيث تم إرسال لجنة إلى إيطاليا لبحث

تطوير الجهاز بغرفة مركزية تربط بين الإسعاف البري والبحري و الطائر،

لخدمة الحالات الصحية على مدى 24 ساعة في كامل انحاء البلاد.

وقال سيتم تزويد الجهاز بزورق بحري متكامل يحمل غرفة عناية فائقة سيتم

استيراده من إيطاليا، وتخصيص رصيف في ميناء طرابلس البحري، لخدمة الحقول

والموانئ النفطية داخل الدولة الليبية ، والحقول داخل المياه الإقليمية

الليبية.

وأشار الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ " أسامة على " إلى

قرب تفعيل خدمات الإسعاف البري للمواطنين وبأسعار شبه مجانية، وذلك بعد

التواصل مع عدد من المصحات في تونس ومصر والاتفاق معها في حق المسعف و

سائق السيارة في المبيت والتزود بالوقود .

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