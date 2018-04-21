اهلي طرابلس يتأهل للدور الرباعي .



طرابلس 21 ابريل 2018 (وال) - انتهت المباراة التي اقيمت بملعب طرابلس الدولي مساء اليوم السبت وجمعت اهلي طرابلس والوحدة بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف .

وفي الشوط الاول فريق يهاجم وأخر يدافع حيث اعتمد فريق الوحدة على دفاع المنطقة بشكل كبير رغم ان فريق الوحدة يمتلك لاعبين جيدين ولكن التقوقع داخل المنطقة فتح مجال واسع لتنوع الالعاب والسيطرة على مجريات اللعب حتى الدقيقة 36 .

واستطاع المدافع سند الو رفلي ومن ضربة ثابتة تسجيل الهدف الاول للأهلي .

وفي الشوط الثاني الذي كان افضل تغيير أداء فريق الوحدة وبدأ في التقدم والهجوم إلى الامام واستطاع البديل طلحة رزق من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50. واهدر فريق الاهلي العديد من الفرص والتي كادت تغير النتيجة في اكثر من مرة، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف .

وبهذه النتيجة ، فقد تأهل فريق اهلي طرابلس إلى الدور الرباعي وبقاء الوحدة في المناطق الاكثر دفئا.

..(وال)..

