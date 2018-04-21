فعاليات مهرجان ربيع المرج تنطلق فعليا اليوم.

المرج 21 ابريل 2018 (وال) - انطلقت اليوم السبت فعاليات مهرجان ربيع المرج الاول للرياضات الجوية بمطار المرج الزراعي المدني .

وحضر الانطلاق الفعلي للمهرجان العديد من الشخصيات من بينهم رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية الكابتن علي احنيش والمسؤولين بمختلف القطاعات ببلدية المرج وممثلي الاندية المشاركة في هذا العرس الرياضي من مختلف ربوع ليبيا .

وتنوعت فعاليات المهرجان من خلال الكلمات التي القيت من قبل رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية وعدد من مسئولي بلدية المرج الذين اشادوا بهذا المهرجان سواء من الحضور او من خلال العروض الجوية او المعارض المصاحبة.

وبدأت العروض الجوية من خلال القفز الحر او الشراع وطائرات و ريموت كنترول .

وأشتمل المهرجان على اقامة معرض للطائرات مختلفة الانواع ومعرض للأجهزة والمعدات الملاحية ومعرض للمقتنيات القديمة ومعرض اجهزة الطائرات ريموت كنترول والعملات النقدية القديمة ولوحات الزينة ،واكاديمات الطيران و معهد النور للصم الذي قدمت لوحات غنائية اطربت الحضور.

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