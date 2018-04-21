معيتيق يحضر الاعلان عن برامج مبادرة 2020 بالسرايا الحمراء

طرابلس 21 ابريل 2018 (وال) - اعلن اليوم السبت في احتفالية اقيمت بقاعة العرض بمسرح السرايا الحمراء بطرابلس عن برامج مبادرة ليبيا 2020 بحضور النائب بالمجلس الرئاسي السيد "أحمد عمر معيتيق"،.

وعبر معيتيق في كلمة ألقاها في الاحتفالية عن إعجابه بما تم عرضه من مشاريع ومبادرات تهدف للدفع بليبيا نحو البناء والتنمية.



وأكد بأن ليبيا دولة فتية لديها من الطاقات الشابة الفاعلة التي تؤهلها لتصبح من الدول الرائدة في كل المجالات، وشدد على ضرورة العمل للدفع بشريحة الشباب التي تسعى لنقل صورة واضحة المعالم عن ليبيا، لدحض ما يسوق عنها في وسائل الإعلام، بأنها عاجزة وضمن الدول الأكثر فسادا وتخلفا في كل المجالات على مستوى العالم.



وأشاد في السياق نفسه بالبنية التحتية التي تمتلكها ليبيا في مجال الاتصالات والمعلوماتية التي ستقوم من خلالها المبادرة بالعمل لتحقيق أهدافها.



الاحتفالية، حضرها كل من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية "أسماء الأسطى"، وزير العمل والتأهيل الدكتور"المهدي الورضمي"، ورئيس الحكومة الأسبق الدكتور"عبدالرحيم الكيب"، وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة في مجال المعلوماتية،.

وقدم خلالها فريق المبادرة عرضا مرئيا يوضح الأهداف التي أنشئت من أجلها والمشاريع التي سيتم تنفيذها في مختلف المجالات خلال العام "2020" من أجل ليبيا النموذج الذي سيحتذى به.

(وال)