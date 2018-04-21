السراج يجتمع مع النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للدولة .

طرابلس 21 ابريل 2018 (وال)-اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع النائب الاول لرئيس المجلس الأعلى للدولة السيد ناجي مختار.

وبحث الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، والجهود المبذول لتوحيد مؤسسات الدولة، .

وتناول الاجتماع بشكل خاص ما يواجهه الجنوب الليبي من مشاكل وسبل حلحلتها، واتفق الجانبان على توحيد جهود المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى الدولة لحل هذه المشاكل بطريقة فعالة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين المجلسين، للعمل سويا من أجل اجتياز الازمة الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ورفع المعاناة عن المواطنين.

ويأتي اجتماع السراج بالسيد ناجي مختار بعد لقاءه الثلاثاء الماضي رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري .

(وال)