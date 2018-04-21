الداخلية الايطالية: تراجع وثيرة المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل الليبية.





روما 21 ابريل 2018 (وال)- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية

االايطالية تراجع تدفقات المهاجرين إلى البلاد بنسبة 79.4% ، حيث بلغت

أعداد القادمين عن طريق البحر في العشرة أشهر الأخيرة ( 43166 ) شخص،

مقابل ( 147942) خلال الفترة من مطلع يوليو 2016 إلى 20 أبريل 2017 .

وذكرت الداخلية الايطالية أن هذه الارقام توثق تراجعا للشهر العاشر على

التوالي للهجرة غير النظامية إلى شواطئ البلاد.مؤكدة انه وفي الفترة منذ

مطلع يوليو 2017 حتى الآن تم تسجيل وصول ( 104776 ) مهاجر أقل مقارنة

بالفترة نفسها من العام الماضي

ونوهت بأن الأيام الاولى من شهر يوليو 2017 تحديدا شهدت إنطلاق

استراتيجية للحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالشر أدت إلى عكس

وتيرة التدفقات، بعد الأشهر الستة الأولى من نفس العام حيث تم تسجيل

أرقام قياسية للتدفقات.

ومنذ مطلع يناير من هذا العام بلغ حجم المهاجرين الذي وصلوا إيطاليا (

7551 ) شخص، بينما كانوا ( 36728 ) في الفترة نفسها من العام الماضي

(أي بإنخفاض نسبته -79.4%) . وكانت وتيرة تراجع المهاجرين أكثر وضوحا

للذين إنطلقوا من السواحل الليبية (-85%).

وبالنسبة لجنسيات المهاجرين، تصدر الاريتريون قائمة الوافدين (1552)،

يليهم حملة الجنسية التونسية (1489)، ومن ثم النيجيرية (526)، يليهم

مواطنو ساحل العاج (432). .

كما أظهرت بيانات وزارة الداخلية الايطالية أن عدد المهاجرين القاصرين

غير المصحوبين بذويهم بلغ ( 1.116 ) كما تم توزيع ( 12.586 ) من طالبي

اللجوء إلى دول أوروبية أخرى ضمن سياسة إعادة التوطين.



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