كاجمان يجتمع مع وزير الداخلية عاشور .

طرابلس 21 ابريل 2018 (وال)- ناقش النائب بالمجلس الرئاسي السيد "عبد السلام كاجمان" ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني السيد "عبدالسلام عاشور" سبل دعم مديريات أمن الجنوب وتوفير الإمكانيات المتمثّلة في الآليات العسكرية والاحتياجات الخاصة بأفراد الأمن.



وتركز الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة تفعيل دور مدريات الأمن في ظل الظروف الواقعة بالجنوب.



وتطرق الاجتماع، إلي ملف الهجرة غير الشرعية والخدمات التي يمكن تقديمها لمراكز إيواء المهاجرين ومتابعتها و الوقوف على احتياجتها.



وتناول اللقاء، سير عمل اللجنة الوزارية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي فيما يتعلق الشق الأمني الخاص بمنطقة الجنوب .

(وال)



