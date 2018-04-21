الرئاسة الفلسطينية : سنتوجه الى مجلس الامن لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.





رام الله 21 ابريل 2018 (وال)- أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة

الفلسطينية " نبيل ابو ردينه " أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس

الامن الدولي، مرة اخرى لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي

يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن " ابو ردينة، قوله إنه امام استمرار

الاحتلال في اعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني سواء من خلال

استمرار عمليات القتل للمتظاهرين في قطاع غزة ، والتي أدت إلى استشهاد

العشرات وجرح الالاف من المواطنين، بالإضافة إلى سياسة تهويد القدس

والاعتقالات ومصادرة الاراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

وعمليات حرق الاماكن الدينية، وخط الشعارات العنصرية، فان التحرك السياسي

الفلسطيني في المرحلة القادمة سيتركز على طلب توفير الحماية للشعب

الفلسطيني.

وأوضح " أبو ردينه " انه أمام هذه الانتهاكات للقانون والشرعية الدولية

وحقوق الانسان، فأنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان ضد

الشعب الفلسطيني حيث ان هذه التصرفات الاسرائيلية تشكل تهديداً ليس فقط

للشعب الفلسطيني، وإنما للقانون الدولي ايضاً الذي تخرقه إسرائيل يومياً.



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