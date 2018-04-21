السراج يجتمع بمسؤولي رياضة رفع الاثقال .

طرابلس 21 ابريل 2018 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم السبت بمقر المجلس بمدينة طرابلس بكل من رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال السيد خالد إمحمد المهلهل، ورئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال وأمين الاتحاد الأفريقي المهندس منار الدين الشلي، ورئيس لجنة النشاطات وعضو المكتب التنفيذي اسامة قناو.

وهنأ السراج مسؤولي رياضة رفع الاثقال على ما حققه الرباعين الليبيين من انجازات في البطولة الأفريقية التي اقيمت مؤخراً في القاهرة،.

وتناول الاجتماع برامج الاتحاد ومخططاته للنهوض برياضة رفع الأثقال، وما يواجهه الاتحاد من مصاعب تحد من اداء مهامه.

وأصدر السراج تعليماته لتذليل ما يعرقل عمل الاتحاد في إعداد المنتخب وتأهيله لتمثيل ليبيا في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في الأرجنتين، إضافة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للصالة الخاصة بإعداد المنتخبات.

وتسلم السراج خلال الاجتماع درع الاتحاد الأفريقي للعبة تعبيراً عن التقدير والامتنان لما يوليه السراج من اهتمام بالرياضة ، وما تقدمه ليبيا من دعم للاتحاد الافريقي للعبة،.

وتترأس ليبيا الاتحاد الافريقي منذ عام 2009م وتساهم في دعم الاتحاد الافريقي للعبة باعتبارها دولة المقر.